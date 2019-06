Esclusiva: Lecce, incontro positivo con Acquah. Il suo contratto…

Non solo Yilmaz, missione prevista per lunedì. Il Lecce pensa anche agli altri reparti: ieri vi abbiamo parlato di Afriyie Acquah, classe 1992, centrocampista in scadenza con l’Empoli. L’incontro è andato bene, Acquah ha altre proposte (già lo scorso marzo lo avevano cercato dalla MLS), ma in Italia sta molto bene e valuta con attenzione la proposta del club neo-promosso in serie A. Ricordiamo che il rinnovo di Acquah sarebbe scattato automaticamente in caso di salvezza dell’Empoli. Ma la retrocessione dei toscani ha liberato Acquah e il Lecce si è già mosso con la speranza di anticipare la concorrenza.

Foto: Twitter ufficiale Empoli