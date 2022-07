Esclusiva: Lecce, in arrivo Baschirotto. E avanza Maksimovic

Il Lecce ha chiuso l’operazione Colombo per l’attacco, continua a seguire Ferguson dell’Aberdeen (considerato molto interessante per la sua predisposizione a confezionare gol e assist) e si sta avvicinando sempre più al terzino Baschirotto, come confermato dallo stesso patron Pulcinelli. Anche l’Ascoli ha ormai intuito di non poterlo trattenere, siamo in dirittura. Nel frattempo avanza Nikola Maksimovic, un difensore centrale reduce da stagioni non buone e che nelle ultime ore ha dato totale disponibilità.

Foto: sito Ascoli