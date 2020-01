Esclusiva: Lecce, il Toro chiede tempo per Djidji. Riflettori su Silvestre

Il Lecce ha chiuso Deiola, è su Ionita, ha il sì di Saponara, ma deve prendere un altro difensore. Il primo della lista è Koffi Djidji ma in questo momento il Torino fa muro perché c’è in uscita Bonifazi e l’ultima prestazione in casa della Roma ha fatto risalire le quotazioni del centrale francese naturalizzato ivoriano. Il Lecce non aspetterà per troppi giorni, esiste la necessità di regalare un altro specialista del pacchetto arretrato a Liverani, ecco perché nelle ultime ore ha acceso i riflettori su Matias Silvestre, classe ’84, vecchia conoscenza del calcio italiano e attualmente svincolato dopo l’esperienza con l’Empoli.

Foto: Twitter ufficiale Empoli