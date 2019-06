Esclusiva: Lecce, fiducia per Yilmaz. Tonelli e Farias priorità. Su Acquah e Valzania…

Il Lecce ha fiducia di chiudere l’operazione Burak Yilmaz. Incassato il sì del centravanti, si conta di chiudere ogni discorso a costi abbattuti. E’ normale che ci debba essere un minimo di precauzione, ma il club salentino oggi è ottimista. Tonelli e Farias sono altre due priorità, continua a piacere molto Barrow dell’Atalanta. Tonelli torna a Napoli per fine prestito, ha ancora un anno di contratto, il Lecce conta di convincerlo senza che il difensore debba aspettare altre proposte e oggi questo sarebbe il suo orientamento. Piace Bertolacci, ma il centrocampista vuole aspettare (c’è sempre il Genoa). Altri due profili nuovi da tenere in considerazione sono quelli di Acquah e Valzania, piacciono anche Tutino e Luperto del Napoli, come ammesso recentemente da Liverani.

Foto: The Sun