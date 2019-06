Il Lecce cerca un difensore centrale di una certa esperienza. E lo ha individuato in Lorenzo Tonelli, reduce da una stagione non troppo proficua con la Samp. Rientrato a Napoli per fine prestito, il classe ’90 ha un contratto in scadenza nel 2020. E il Lecce ha già mosso i primi passi per arrivare a un’intesa, oggi Tonelli è la priorità per il reparto arretrato.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria