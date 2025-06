Esclusiva: Lecce-Di Francesco, contatti in corso

Eusebio Di Francesco è sempre più lontano dal Venezia (occhio a Stroppa per il club lagunare) ma difficilmente resterà alla finestra nella prossima stagione. L’allenatore abruzzese era stato sondato dalla Cremonese, ma attenzione al Lecce che sta lavorando sottotraccia per quello che potrebbe essere un ritorno in Salento. Non siamo agli accordi definitivi, quindi calma, ma i contatti stanno andando avanti bene.

