Esclusiva: Lecce, in arrivo il centrocampista Majer

Un nuovo rinforzo per il Lecce, si tratta di Zan Majer. Il centrocampista sloveno, liberatosi recentemente dal Rostov, sta compilando la documentazione per gli accordi definitivi. Majer, classe 1992, ha già detto sì al club salentino e si appresta ad approdare in Italia. Un’operazione che non dipende dalle condizioni di Manuel Scavone poiché il Lecce aveva comunque l’intenzione di aggiungere un nuovo tassello in mezzo al campo. Possibile svolta nelle prossime ore.