Il Lecce vuole Gabriel: come anticipato ieri sera, il portiere svincolato è la prima scelta per la porta, la trattativa sta andando avanti in modo concreto e Gabriel aspetta il via libera per partire dal Brasile. Previsti aggiornamenti già in giornata, l’alternativa è Rafael della Samp, ma il Lecce spinge per chiudere Gabriel.

Foto Zimbio.com