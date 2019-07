Esclusiva: Lecce, altri contatti per Magnani

Il Lecce si concentra sull’attacco, ma può prendere un altro difensore. Nelle ultime ore ci sono stati ulteriori contatti con il Sassuolo per il centrale Giangiacomo Magnani, classe 1995, che non rientra nei piani di De Zerbi. Il Sassuolo, che ha fin qui resistito all’assalto Atalanta per Ferrari, sta valutando le varie proposte (alcune da club ambiziosi di serie B). E il Lecce insiste…