Esclusiva: Lecce, accordo totale per Acquah. Mancosu incedibile. Su Ionita…

Afriyie Acquah in arrivo a Lecce. Piaceva a giugno, adesso il centrocampista è pronto a raggiungere presto Fabio Liverani. C’è l’accordo con il Malatyaspor e soprattutto l’intesa totale con il ghanese destinato a tornare in Italia. Anche il Malatyaspor ha fatto un concreto sondaggio per Imbula, destinato ad approdare in Turchia. Non ci sono margini per la cessione di Mancosu, assolutamente fuori dal mercato. Il Lecce ha deciso di stringere per Acquah dopo aver memorizzato le difficoltà relative a Ionita, le richieste del Cagliari sono state ritenute eccessiva anche se verrà fatto un ultimo tentativo. Intanto, arriva Acquah, si aspetta il placet della Fiorentina per Saponara (anche qui l’accordo è totale da giorni) e per la difesa il primo obiettivo resta Djidji del Torino.

Foto: ghanasoccer