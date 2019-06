Esclusiva: le uscite Juve, da Cancelo a Khedira. E su Dybala…

Dopo aver perfezionato gli arrivi di De Ligt e Rabiot, la Juve si concentrerà sulle uscite. L’idea è quella di fare una grande plusvalenza: vanno avanti i discorsi per Cancelo al Manchester City, anche se mancano diversi significativi dettagli. Dovesse partire il portoghese, la Juve prenderà un sostituto: Trippier è stato proposto, ma non riscalda per caratteristiche. Darmian può essere una soluzione soltanto se partisse qualcuno anche a sinistra (Spinazzola) considerata la sua predisposizione a giocare su entrambe le fasce. Quasi sicuramente Khedira verrà liberato in modo da consentirgli di trovare la soluzione a lui più congeniale. A centrocampo, dopo Rabiot, non sono previste altre mosse anche perché sono arrivate relazioni importanti sulle condizioni di Ramsey. Può partire Dybala? Soltanto se arrivasse una proposta indecente e irrinunciabile, in questo caso non ci sarebbe chiusura, la plusvalenza verrebbe fatta su uno tra Cancelo e l’argentino. E anche Mandzukic resta in bilico.

Foto: Twitter ufficiale Juventus