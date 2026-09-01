Esclusiva: Lazio, via libera in arrivo per Gudmundsson

01/09/2026 | 11:46:48

Aggiornamento ore 12:23: La Lazio è pronta, ha rotto qualsiasi indugio per Gudmundsson Via libero in arrivo.

La Lazio accelera per Albert Gudmundsson. Il fantasista islandese della Fiorentina piace moltissimo ai biancocelesti, alla ricerca delle intese totali prima di procedere con le visite mediche. L’operazione va avanti a prescindere dall’uscita di Cancellieri. Le altre piste di mercato per ora sono in stand-by.

Foto: Instagram Gudmundsson