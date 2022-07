Esclusiva: Lazio-Vecino nel vivo. E Ilic resta un obiettivo

Matias Vecino e la Lazio: ora entriamo nel vivo. Una trattativa, quello per il centrocampista svincolato ex Inter, che il club di Lotito aveva impostato già lo scorso gennaio e che, dopo i contatti di ieri, ha portato a nuovi aggiornamenti nella tarda mattinata. La Lazio ha deciso di procedere, non siamo agli accordi definitivi, ma c’è la reciproca volontà di arrivare a una soluzione e quindi agli accordi. Nel frattempo, almeno per il momento la Lazio non molla la pista Ilic che dipende dall’uscita di Luis Alberto ancora possibile.

