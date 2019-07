Esclusiva: Lazio, uno tra Milinkovic-Savic e Luis Alberto può partire. Su Yazici…

Uno può partire. Anzi: uno probabilmente partirà. Ci riferiamo a Milinkovic-Savic e a Luis Alberto. Sul primo Lotito aspetta offerte concrete da parte di Paris Saint-Germain, oppure dal Manchester United se dovesse essere ceduto Pogba. Su Luis Alberto insiste da tempo Monchi per il Siviglia, ma il diretto interessato ha lasciato con grande professionalità la decisione al suo attuale club. E’ abbastanza chiaro, oggi, che non andranno via entrambi. La Lazio sta seguendo sempre le evoluzioni relative a Yazici: non ci sono ancora accordi tra il Trabzonspor e il Lille, malgrado dalla Francia dessero l’intesa in dirittura. E piace molto Szoboszlai, gioiello classe 200 del Red Bull Salisburgo. Il Bordeaux continua a seguire Badelj, ma non ha ancora affondato.

Foto: Mundo Deportivo