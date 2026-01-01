Esclusiva: Lazio-Pedraza, accordo vicino a parametro zero. La strategia

01/01/2026 | 20:46:22

Alfonso Pedraza ha detto sì alla Lazio. Una notizia che conferma la nostra esclusiva del 30 dicembre quando vi avevamo parlato di un’irruzione del club biancoceleste per il terzino sinistro classe 1996 in scadenza di contratto dopo una vita con il Villarreal. Stiamo per entrare nel territorio giusto per chiudete gli accordi in vista della prossima estate e la Lazio ha intenzione di perfezionarlo. Esiste comunque una possibilità di anticipare entro questa sessione di mercato, anche se la Lazio nelle prossime ore sarà impegnata a perfezionare l’intesa in vista dell’estate.

Foto: Instagram Pedraza