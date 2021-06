Esclusiva: Lazio, mercoledì incontro per chiudere l’operazione Hysaj

Elseid Hysaj alla Lazio. Vi abbiamo già raccontato come si tratti di un’operazione destinata alla fumata bianca (o biancoceleste, dipende dai punti di vista). Al punto l’incontro programmato per la scorsa settimana, e poi rinviato, si terrà mercoledì. Esiste già una base di intesa per il terzino albanese che tra qualche giorno si libererà a parametro zero dal Napoli. Intesa che verrà formalizzata nel vertice di mercoledì, pronto un contratto pluriennale.

Foto: Twitter Napoli