Esclusiva: Lazio, la lista di Sarri e la posizione di Rovella

17/06/2025 | 23:59:10

L’organico della Lazio non sarà rivoluzionato e questo lo sappiamo. Ci saranno aggiustamenti per rendere l’organico più competitivo, la tempistica sarà importante, bisognerà piazzare gli esuberi (in testa Cancellieri, Basic e Fares). Su Tchaouna ribadiamo quanto raccontato ieri: al netto delle voci sul Burnley, dopo la trattativa con il PSV, per il momento la Lazio non ha intenzione di approfondire. Nella lista di Maurizio Sarri ci sono alcuni nomi già segnalati e già anticipati: Emerson Palmieri (ma guadagna tanto), Chilwell o Aaron Martin per la fascia sinistra, Loftus-Cheek per il centrocampo (valutazioni anche su Fabbian) e Raspadori per l’attacco. L’attaccante del Napoli intriga perché può agire da attaccante centrale o da esterni offensivo, più o meno come fece Mertens che con Sarri partì da esterno (il suo ruolo naturale) per poi esplodere da prima punta dopo un’intuizione obbligata dovuta all’emergenza. Attenzione a un particolare: sono nomi che piacciono, il resto è da sviluppare, quindi inutile correre con la fantasia. Prevediamo tempi non rapidissimi, tranne situazioni a sorpresa, questo Sarri lo sa ed è inutile disquisire troppo. Il discorso su Rovella è semplice: la clausola è di 50 milioni, qualcuno dovrebbe mettere i soldi (tanti) e lui dovrebbe accettare avendo sempre espresso il desiderio di restare alla Lazio. Fino a quando non ci sarà quella doppia condizione, inutile parlarne.

Foto: Instagram Rovella