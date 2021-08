Esclusiva: Lazio-Kostic, riunione decisiva a Francoforte. Ribery zero chance

La Lazio non si arrende vuole giocarsi tutte le carte per arrivare a Filip Kostic. La situazione si è complicata negli ultimi giorni, bisogna essere realisti ma nello stesso tempo avere ancora fiducia. Tra poco ci sarà un vertice a Francoforte, alla presenze di intermediari, per provare a sbloccare l’operazione. La Lazio ha alzato l’offerta portandola a una base fissa superiore ai 15 milioni con l’eventuale aggiunta di bonus. Non è un problema economico, ma serve il via libera dell’Eintracht. E le prossime ore saranno determinanti. Per questo motivo la Lazio non ha ancora affondato per Zaccagni, in scadenza con il Verona. E non ci sono chance per l’arrivo di Ribery. Anzi, sarebbe il caso di dire: zero chance.

Foto: Twitter Eintracht Francoforte