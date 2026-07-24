Esclusiva: Lazio, dialoghi per Brescianini o Fabbian. E Tavares…

24/07/2026 | 17:15:59

La Lazio cerca un centrocampista e ha avviato dialoghi con la Fiorentina. Sul tavolo due opzioni: Marco Brescianini e Giovanni Fabbian, evidentemente non intoccabili. Sono due profili che interessano e che erano stati seguiti in passato, uno dei due può arrivare in prestito. Nei giorni scorsi con i viola era stato appena sfiorato un discorso legato a Nuno Tavares, vedremo se ci saranno altri sviluppi. Per il momento c’è interesse della Lazio per uno dei due centrocampisti viola.

Foto: sito Fiorentina