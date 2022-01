Esclusiva: Lazio, dialoghi in corso per Cabral dello Sporting

Mancano meno di ore alla fine del mercato e la Lazio è ancora alla ricerca di un rinforzo da garantire a Sarri. Sono in corso in questi minuti dei dialoghi per Jovane Cabral dello Sporting Lisbona. Il club portoghese valuta l’attaccante capoverdiano, in scadenza nel 2023, circa otto milioni di euro. I biancocelesti ci stanno provando, consapevoli comunque dei tempi ristretti.

FOTO: Twitter Sporting