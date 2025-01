Esclusiva: Lazio, cosa cambia sul mercato. Con l’Udinese…

La spiegheranno come vorranno, a modo loro, ma per la Lazio la trattativa con Casadei (destinato al Torino) è stata un autentico naufragio. E ora? Marco Baroni ha sempre messo Jacopo Fazzini in cima alla lista: ammesso che l’Empoli apra, di sicuro le condizioni – a poche ore dallo stop del mercato – cambierebbero. Vedremo. Fabbian è sempre stato un piano B, tra l’altro in questi giorni il Bologna ha perso Ferguson per infortunio. Occhio alle trame con l’Udinese: anche stamattina ci sono stati dialoghi per Payero, una pista già raccontata, e il club friulano prenderebbe in considerazione sia Luca Pellegrini che Basic come contropartite. Payero avrebbe tecnicamente le doti necessarie per giocare anche in un centrocampo a due, ma c’è il problema lista nel senso che la Lazio deve liberare un posto. Meglio ancora: ne ha liberato uno, cedendo Castrovilli al Monza, ma lo ha occupato con Hysaj. Bisogna capire se Pellegrini, seguito nei giorni scorsi anche dal Como, accetterà di andare in Friuli. Il terzino ex Juve vorrebbe restare a Roma. Altrimenti la Lazio dovrebbe liberare un altro posto, oggi non facilmente individuabile, proprio per questo motivo fin qui ha cercato 2003 o 2004. Comunque Payero è nella ristrettissima agenda per regalare un centrocampista a Baroni.

Foto: twitter udinese