Esclusiva: Lazio, contatti per Timber. Le ultime su Toth e Fabbian

08/01/2026 | 12:41:27

La Lazio si aggiunge alla lista di club interessati a Quinten Timber, centrocampista olandese classe 2001 in scadenza di contratto con il Feyenoord. Ci sono stati contatti, anche proficui, la Lazio entra in corsa per un calciatore corteggiato da tanti club (anche italiani). Ma il fatto che non sia stato trovato un accordo significa che ci sono possibilità di inserimento, situazione da seguire. Ma la Lazio continua a non perdere di vista la pista Toth, in giornata ci saranno altri dialoghi con il Ferencvaros, il profilo piace moltissimo. Sullo sfondo c’è sempre Fabbian, mentre in serata è atteso l’arrivo di Taylor dopo quanto svelato nella giornata di ieri.

Foto: Instagram personale