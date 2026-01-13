Esclusiva: Lazio, blindato l’accordo con Pedraza a parametro zero

13/01/2026 | 10:53:54

Alfonso Pedraza sarà un terzino sinistro della Lazio dal prossimo luglio. Una notizia che vi avevamo anticipato lo scorso 30 dicembre, il nome dello specialista Villarreal mai era stati accostato al club biancoceleste. Due giorni dopo, il primo gennaio, avevamo raccontato di un accordo ormai raggiunto. Adesso possiamo aggiungere che l’intesa è stata blindata e che Pedraza sarà sicuramente un acquisto della Lazio a parametro zero. Per il momento con il Villarreal non sono stati affrontati discorsi per anticipare l’operazione a gennaio per gli spagnoli è una pedina importante e dovrebbero trovare un sostituto. Ma ci sarà eventualmente tempo per parlarne, intanto Pedraza-Lazio è un affare a parametro zero.

Foto: Instagram Pedraza