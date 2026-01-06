Esclusiva: Lazio, accordo con il Salisburgo per Ratkov!

06/01/2026 | 19:30:58

La Lazio ha individuato il nuovo attaccante. Non un’idea o uno dei mille nomi buttati lì, ma un accordo raggiunto con il Salisburgo per Petar Ratkov, classe 2003. Ci sono gli accordi raggiunti la scorsa notte per una base fissa di 13 milioni, in serata ci sarà lo scambio dei documenti in modo da permettere al gigante serbo di 193 centimetri di raggiungere la nuova destinazione. Un colpo a sorpresa per un talento ricercato dalle indubbie qualità, fin qui 9 gol in 17 partite con il Salisburgo, e diversi sondaggi di top club europei. Ma la Lazio ha bruciato la concorrenza, Ratkov in arrivo dopo gli ultimi passaggi formali burocratici.

Foto: logo Lazio