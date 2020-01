Esclusiva: Lazaro al Newcastle, è fatta! I dettagli

La pista a sorpresa del 16 gennaio si è materializzata. Valentino Lazaro va al Newcastle: operazione in prestito oneroso (tra 1,5 e 2 milioni) con diritto di riscatto a 25 milioni. Il Newcastle si è mosso per primo e ha mantenuto il vantaggio, malgrado il ritorno del Lipsia. L’agente di Lazaro era stato a Newcastle lo scorso weekend per impostare l’accordo, nelle ultimissime ore la fumata bianca. L’esterno, ora, è atteso in Inghilterra per le visite, la staffetta Moses-Lazaro va puntualmente in porto.