Esclusiva: Laxalt tra Atalanta e Fiorentina. La pista turca…

Diego Laxalt è sempre in uscita dal Milan. L’esterno uruguaiano è un vecchio pallino della Fiorentina, ve ne avevamo già parlato, era stato proposto dai rossoneri nell’ambito dell’operazione Veretout, poi passato alla Roma, un profilo che resta sempre sul taccuino della Viola, a maggior ragione in caso di partenza di Biraghi (sempre più vicino all’Inter). Ma Laxalt piace molto anche a Gasperini, il tecnico lo considera un valido profilo per la fascia sinistra dell’Atalanta, lo conosce bene e lo aveva già cercato in passato. La pista turca che chiama in causa il Fenerbahce, invece, per ora non riscalda.

Foto: sito ufficiale Milan