Esclusiva: l’Avellino su Barba. E insiste per Roberto Insigne (concorrenza Bari)

18/07/2025 | 11:04:20

L’Avellino cerca un difensore di esperienza e lo ha individuato in Federico Barba, classe 1993, recente protagonista in B con Benevento e Como. Nelle ultime ore l’Avellino ha fatto una proposta che potrebbe portare agli accordi. Il club irpino è anche su Roberto Insigne, in uscita da Palermo e sondato dal Bari. Ma l’Avellino sta insistendo per regalare a Biancolino un tassello importante per l’attacco.

Foto: insta Barba