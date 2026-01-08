Esclusiva: l’Avellino avanza per Coli Saco. E Ignacchiti resta in quota

08/01/2026

L’Avellino vuole prendere due centrocampisti. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di Ignacchiti dell’Empoli, obiettivo concreto e che il club toscano – dopo l’arrivo del nuovo direttore sportivo Stefanelli – intende valutare ancora per una settimana. Così l’Avellino sta accelerando per Coli Saco, classe 2002 del Napoli, trattativa in stato avanzato. L’idea è quella di consegnare Coli Saco a Biancolino per poi insistere in direzione Ignacchiti.

foto twitter avellino