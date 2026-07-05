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Esclusiva: l’Avellino aspetta (ancora per poco) Pecorino e vira su Vanja Vlahovic

05/07/2026 | 11:50:31

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L’Avellino ha da tempo un accordo con la Juventus per Emanuele Pecorino, ma l’attaccante non dà il definitivo placet probabilmente perché intende valutare altre proposte (lo hanno cercato Sampdoria e Pisa). Ma l’Avellino non lo aspetterà a lungo, non a caso nelle ultime ore ha avviato contatti con l’Atalanta per Vanja Vlahovic, classe 2004 rientrato dal prestito con lo Spezia. L’Avellino ci aveva provato già lo scorso 31 gennaio, adesso è tornato sulle tracce dello specialista serbo.

Foto: Instagram Spezia