Esclusiva: l’Avellino aspetta (ancora per poco) Pecorino e vira su Vanja Vlahovic

05/07/2026 | 11:50:31

L’Avellino ha da tempo un accordo con la Juventus per Emanuele Pecorino, ma l’attaccante non dà il definitivo placet probabilmente perché intende valutare altre proposte (lo hanno cercato Sampdoria e Pisa). Ma l’Avellino non lo aspetterà a lungo, non a caso nelle ultime ore ha avviato contatti con l’Atalanta per Vanja Vlahovic, classe 2004 rientrato dal prestito con lo Spezia. L’Avellino ci aveva provato già lo scorso 31 gennaio, adesso è tornato sulle tracce dello specialista serbo.

Foto: Instagram Spezia