Esclusiva: l’Avellino allo scoperto per il centrocampista Ignacchiti

06/01/2026 | 14:20:48

Dopo il difensore centrale Reale, l’Avellino cerca un centrocampista. E nelle ultime ore è entrata nel vivo la trattativa con l’Empoli per Lorenzo Ignacchiti, classe 2004, con possibilità in rialzo di arrivare a un accordo. Ignacchiti è cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, anche la Reggiana ci ha provato a riportarlo in Emilia, adesso la possibilità di una nuova esperienza in B ad Avellino.

Foto: sito ufficiale Empoli