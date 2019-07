Una notizia esclusiva dell’11 giugno che, quasi un mese dopo, presto diventerà ufficiale. Poco fa la Fiorentina ha liberato Vincent Laurini per il Parma, trasferimento a titolo definitivo, tre anni di contratto per il terzino francese. Taurini sarà domani a Parma per le visite, una nuova avventura agli ordini di D’Aversa.

Foto: twitter ufficiale Fiorentina