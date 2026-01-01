Esclusiva: l’attaccante Vogt al centro del mercato, piace anche al Torino

01/01/2026 | 23:49:01

Alessandro Vogt è il nuovo che avanza nella Super League svizzera. Attaccante ben strutturato fisicamente, quasi 190 centimetri, 21 anni da compiere il prossimo febbraio e numeri importanti: fin qui 8 gol e 3 assist in 19 partite. Valutazione in crescita e da doppia cifra, bonus in più o in meno, contratto fino al 2029, in Italia anche il Torino lo ha fatto seguire e lo apprezza molto. Tutto questo perché non sono esclusi movimenti in attacco, a maggior ragione se Zapata (seguito anche dal Besiktas) dovesse lasciare. Ma la concorrenza per Vogt non manca, club della Bundesliga (Hoffheneim e Wolfsburg in modo particolare) sono attentissimi alle evoluzioni dell’attaccante, sarà importante giocare di anticipo.

