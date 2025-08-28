Esclusiva: l’Atalanta bloccata per Musah, nuovi sondaggi per Frendrup

28/08/2025 | 23:59:41

L’Atalanta aveva deciso di affondare per Musah e aveva preparato un pacchetto di 25 milioni bonus compresi, a prescindere dalla posizione di Brescianini che il Napoli mai ha puntato con convinzione. Ma l’infortunio di Jashari ha bloccato Musah e quindi le aspirazioni dell’Atalanta, vedremo se in modo definitivo oppure no. Nel frattempo il club di Percassi a ripreso a sondare per Morten Frendrup, pilastro del Genoa, ve ne avevamo parlato in esclusiva già diverse volte, che ha più o meno la stessa valutazione di Musah. Bisogna aspettare anche per memorizzare quale sarà la definitiva decisione del Milan.

Foto: Instagram Genoa