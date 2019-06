Il Lecce deve prendere almeno un paio di attaccanti, ci ha provato per Burak Yilmaz ma fin qui è stato respinto dal Besiktas. Dopo i discorsi avviati per Farias e Barrow, piace molto Gianluca Lapadula che ha in contratto importante con il Genoa, ma che cerca nuove soluzioni dopo le recenti vicissitudini.

Foto Sito Ufficiale Genoa