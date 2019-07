Esclusiva: Lapadula e Rossettini in orbita Lecce. E intanto Burak Yilmaz…

Il Lecce ha un’intesa di massima con Lapadula e Rossettini, due piste che vi avevamo anticipato rispettivamente il 22 giugno e il 2 luglio. Entrambi non sono stati convocati dal Genoa, proprietario dei cartellini, per il ritiro austriaco, a conferma di come sia l’attaccante che il difensore siano sempre più in orbita Lecce. Intanto Burak Yilmaz, grande obiettivo per il reparto avanzato dei salentini, nelle ultime ore ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae in campo con la maglia del Besiktas, accompagnata da un cuore come didascalia. Un messaggio che in patria hanno decifrato come un saluto d’addio, nel primo giorno di ritiro del club bianconero. Ora bisogna aspettare e capire se lo stesso Yilmaz prenderà parte al raduno, per quello che sarà un passaggio importante per il suo futuro. Ma Yilmaz, come ampiamente raccontato, ha già accettato la proposta del Lecce, alzando il pressing sul Besiktas nella speranza che ci sia un’apertura. Ricordiamo che per l’attacco il club salentino è sempre forte su Farias, in attesa delle prossime evoluzioni.

Foto: Fanatik