Esclusiva: Lammers vuole sempre la Samp. Ora il Psv…

La Samp non molla Lammers, ha l’accordo totale. E l’attaccante classe ’97 vuole sempre più i blucerchiati, ritenendo chiusa la sua avventura al PSV. L’unico problema, oggi, è che la Samp (forte anche su Hurtado) deve prima completare qualche cessione e poi si dedicherà al mercato in entrata. Quindi è anche possibile che i tempi si dilatino, ma la volontà di Lammers è lo stessa, evidenziata anche dal fatto che ha deciso di non rinnovare. Può darsi che il classe ’97 vada anche in ritiro con il PSV, aspettando il via libera per la Samp.

Foto: ad.nl