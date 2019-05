Esclusiva: Lammers-Samp, atteso l’agente a Genova. Il PSV…

Molti like (veri) dei tifosi della Samp alla notizia dell’arrivo imminente di Sam Lammers, attaccante classe ‘97 di proprietà del PSV. Al punto che già nella giornata di domani, se non ci saranno variazioni di programmi, è atteso a Genova l’agente dello specialista olandese che incontrerà il club blucerchiato per gli accordi economici relativi all’ingaggio e non dovrebbe essere un problema. Il PSV è spalle al muro: Lammers ha un contratto in scadenza nel 2020, l’offerta in doppia cifra della Samp (che da gennaio ha il gradimento del ragazzo) è forse l’ultima occasione per fare cassa. A maggior ragione dopo la volontà del diretto interessato di non rinnovare. E non a caso la Samp ha convocato l’agente, ha fretta di chiudere.

Foto: ad.nl