Esclusiva: Lammers, ora il Verona forza. Il nodo Di Carmine

L’Hellas vuole chiudere un paio di operazioni. Per la fascia sinistra il preferito era Frabotta, nella speranza di poter anticipare il Genoa, i contatti sono andati avanti e siamo arrivati ormai alla definizione.

Proprio il Genoa è su Lammers, ma il Verona ha ottimi rapporti con l’Atalanta e confida di andare fino in fondo. Di Carmine in uscita piace sempre molto alla Reggina, in attesa di trovare una quadratura, per l’Hellas non rientra nei programmi a undici mesi dalla scadenza e non ci sono proposte dalla Serie A.

Foto: Twitter Atalanta