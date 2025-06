Esclusiva: l’Al Nassr mette i milioni sul tavolo. Palla a Spalletti. I dettagli

13/06/2025 | 23:20:15

Il futuro di Luciano Spalletti potrebbe essere lontano dall’Italia. Ci sono due proposte dall’Arabia e una terza non meglio identificata. Possiamo soltanto dire che l’Al Nassr ha messo sul tavolo un biennale (con possibile opzione) da circa 18 milioni a stagione. I contatti sono proseguiti nelle ultime ore, Spalletti sta valutando, non ha ancora dato una risposta definitiva e probabilmente lo farà presto in un senso o nell’altro. I primi contatti sono partiti domenica scorsa, palla all’ex commissario tecnico azzurro.

Foto: Instagram Azzurri