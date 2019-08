Esclusiva: l’agente di Rugani stasera a Londra (con Paratici e Mendes). Su Lukaku…

In serata è previsto l’arrivo a Londra di Davide Torchia, agente di Daniele Rugani. L’ulteriore conferma che per il difensore centrale verranno valutate tutte le proposte, l’intenzione è quella di accettare l’offerta più alta. Vi

abbiamo parlato di Arsenal e Wolverhampton, ma non sottovalutiamo il Manchester United, malgrado il mega investimento per Maguire e considerato l’infortunio di Bailly. Vedremo. Ora si tratta di capire se la Juve vorrà fare cassa per presentarsi dai Red Devils (sempre se Rugani dovesse andare altrove) e aggiungere un forte conguaglio più Mandzukic per tornare su Lukaku. Abbiamo anche detto che quella relativa al croato potrebbe essere una trattativa staccata. Ore febbrili, con l‘Inter evidentemente alla finestra e pronta a rilanciare dopo i contatti delle ultime ore e avendo sempre Romelu in testa a qualsiasi lista per il reparto offensivo. Solskjaer recentemente ha affermato di essere pronto a puntare nuovamente su Lukaku, ma è normale che il belga spinga per andare via. Tutto è ancora possibile, ma la Juve intanto si muove per fare plusvalenze. Pogba? Il club bianconero spera fortemente che non vada al Real in modo da avere un certo controllo per il futuro, a meno di clamorose sorprese…

Foto: Twitter ufficiale Juventus