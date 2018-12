La Viterbese allo scoperto per Andrea Colpani. Il club del patron Camilli ha avviato i contatti per il centrocampista classe ’99, di proprietà dell’Atalanta, assoluto protagonista nel campionato Primavera (finora 7 gol in 10 presenze con la maglia orobica). La Viterbese chiede Colpani, una situazione da monitorare con attenzione in attesa di nuovi sviluppi.