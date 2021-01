Il Brescia sta facendo male, il nuovo corso con Dionigi non paga. Il presidente ha provveduto al rinnovo dell’allenatore per dargli fiducia, ma fin qui Dionigi ha dimostrato di essere inadeguato. Intanto, occhio alle ultime evoluzioni di mercato: la Spal ha chiesto Alfredo Donnarumma, il Brescia continua a marcare Ciurria che il Pordenone non vorrebbe cedere.