Esclusiva: la Spal insiste per Donnarumma. La Reggina aspetta Okwonkwo. Monza-Obi, le ultime

La Spal cerca un grande attaccante e vorrebbe fare un sacrificio per Alfredo Donnarumma, come anticipato stamattina. Donnarumma non è incedibile per il Brescia che ha già perso Torregrossa, ma dipende dai sostituti (non solo Ciurria), la Spal vuole insistere.

La Reggina conta domani di incassare il sì di Okwonkwo dopo quello del Bologna. Capitolo Obi: è in scadenza con il Chievo, oggi è entrato dalla panchina, il Monza può approfondire senza dimenticare l’interesse del Karagumruk.

Foto: Twitter Brescia