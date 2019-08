Esclusiva: la Samp torna su Simeone. Defrel chiede altro tempo e ora il Cagliari…

La Samp ha aspettato fino alle 14,30 una risposta definitiva da Gregoire Defrel, ma in cambio ha ottenuto la richiesta di un rinvio per altre 24 ore. A questo punto, pur non escludendo alcun tipo di ripensamento, è evidente che Defrel stia aspettando altro. e tra poco è in programma un vertice tra Roma e Cagliari per parlare sia dia Defrel che del portiere Olsen. Negli ultimi minuti la Sampdoria ha riavviato i contatti con la Fiorentina per Giovanni Simeone, una sorpresa dello scorso 9 agosto che ora torna di moda.

Foto: Fiorentina Twitter