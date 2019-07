Esclusiva: La Samp torna forte su Malinovskyi. In Belgio…

La Samp è tornata forte su Ruslan Malinovskyi, centrocampista del Genk. Stavolta con la ferma intenzione di chiudere, al punto che è stata programmata una missione in Belgio. Qualche giorno fa, come anticipato, la Samp aveva chiuso. Poi, Di Francesco aveva chiesto di virare su un esterno offensivo come priorità. Ma Malinovskyi piace moltissimo, in previsione della probabile partenza di Praet. E ora la Samp vuole chiudere.

Foto newsbeezer.com