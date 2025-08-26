Esclusiva: la Salernitana spinge per Facundo Lescano. L’Avellino su Pandolfi

26/08/2025 | 21:55:58

La Salernitana cerca un grande attaccante per restituire un po’ di entusiasmo a un ambiente depresso dopo la retrocessione. L’obiettivo è Facundo Lescano, il club granata ha intenzione di fare una grande offerta per convincere l’Avellino, la trattativa è già stata impostata ma va chiusa. Gli irpini si stanno cautelando e cercano un sostituto: piace molto Luca Pandolfi, classe 1998 di proprietà del Cittadella. L’Avellino vuole avere la certezza di prendere Pandofi, e ci sta lavorando, per liberare Lescano.