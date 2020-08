Esclusiva: la Roma su Milik se Dzeko lascerà (Inter o Juve). Il Napoli chiederà Veretout

La Juve ha chiesto Milik al Napoli, trovando un accordo totale con il diretto interessato ma non ancora con il club azzurro. Il Napoli continua a chiedere almeno 40 milioni, oppure una contropartita tecnica gradita. Gradita significa che dovrà esserci la volontà del diretto interessato, quindi il discorso Bernardeschi non ha avuto profondità. E ora cosa può succedere? Occhio alle sorprese. Già perché Edin Dzeko non è blindatissimo, malgrado la svolta societaria, un contratto rinnovato appena la scorsa estate e la logica che direbbe di andare avanti con i giallorossi. Invece, possono esserci novità nei prossimi giorni. L’Inter? Anche ma non solo perché potrebbe pensarci la Juve. A quel punto Milik sarebbe un obiettivo vero della Roma, un profilo che piace moltissimo, aggiungiamo che ci sono stati contatti diretti e indiretti. Il Napoli chiederebbe sempre 40 milioni, ma accetterebbe una contropartita tecnica per abbassare il cash. Due nomi su tutti: Veretout, per Gattuso l’erede perfetto di Allan, in alternativa Under che è nella lista degli esterni per il post Callejon. Non al primo posto, ma ben presente nella lista. Veretout sarebbe il preferito: oggi sono tracce, comunque da seguire.

Foto: profilo twitter Champions