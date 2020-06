Esclusiva: la Roma sceglie Lo Schiavo, sarà il capo degli osservatori

Simone Lo Schiavo si prepara per una nuova esperienza professionale. Il direttore sportivo della Vibonese ha ormai un’intesa di massima con la Roma per il ruolo di capo degli osservatori. Prenderà il posto di Bifulco che ha scelto di andare all’Ascoli e lavorerà accanto a Morgan De Sancits che era stato contattato proprio dal club di Pulcinelli ma che aveva deciso di restare alla Roma. Per Lo Schiavo un’importante opportunità in un momento comunque delicato per i giallorossi, a maggior ragione dopo le ultime dichiarazioni di James Pallotta.