Esclusiva: la Roma blinda Nicolò Evangelisti. I dettagli

Nicolò Evangelisti ha dimostrato e confermato di essere uno dei migliori 2003 nel suo ruolo. Difensore centrale della Roma, qualità fuori discussione, al punto che negli ultimi mesi gli hanno fatto la corte diversi club europei, soprattutto Porto e Ajax che avrebbero voluto chiudere l’operazione e hanno fatto proposte molto importanti. Soltanto che Evangelisti è molto legato alla Roma, esattamente come il club giallorosso punta moltissimo su di lui. Ecco, quindi, che è stato raggiunto un accordo per il rinnovo fino al 2022, altri tre anni a conferma che per il futuro la Roma punta parecchio su Evangelisti.