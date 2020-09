Esclusiva: la Reggina torna forte su Jallow. E non molla Di Chiara

La Reggina ha intenzione di chiudere un tris: Cionek per la difesa, Folorunsho e Faty per il centrocampo. Ma intanto lavora sempre per l’attacco, non si è fasciata la testa per la decisione di Falcinelli che ha scelto la Stella Rossa. E nelle ultime ore è tornata con forza su Lamin Jallow, uno dei primissimi obiettivi di diverse settimane fa per l’attacco, che torna prepotentemente di moda, è in uscita da Salerno. E per la fascia sinistra la Reggina non molla Di Chiara del Perugia.